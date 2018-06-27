Марадона не смог самостоятельно покинуть трибуну арены в Санкт-Петербурге

Легенда мирового футбола Диего Марадона не смог самостоятельно покинуть трибуну стадиона "Санкт-Петербург", где во вторник состоялся заключительный матч группового этапа Чемпионата Мира между сборными Аргентины и Нигерии.

Напомним, Марадона показал неприличный жест нигерийским болельщикам. | soccernews.ru