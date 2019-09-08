Марадона - о новом назначении: "Я люблю работать и зарабатывать тяжелым трудом"

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Марадона - о новом назначении: "Я люблю работать и зарабатывать тяжелым трудом"

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Химнасии Ла-Платы".

"Я не волшебник, но люблю работать. Мне нравится зарабатывать деньги тяжелым трудом. Так я делал всю жизнь", - приводит слова Марадоны El Chiringuito.

58-летний аргентинец подписал контракт с клубом до конца сезона. После 5 туров "Химнасия Ла-Плата" замыкает турнирную таблицу аргентинской Примеры.

Прежним клубом Марадона был мексиканский "Дорадос", который вынужденно покинул в июне из-за проблем со здоровьем.

Не пропустите: Марадона: "Врачи врут, что я умираю". | http://soccernews.ru

 
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