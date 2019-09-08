Марадона - о новом назначении: "Я люблю работать и зарабатывать тяжелым трудом"
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Химнасии Ла-Платы".
"Я не волшебник, но люблю работать. Мне нравится зарабатывать деньги тяжелым трудом. Так я делал всю жизнь", - приводит слова Марадоны El Chiringuito.
58-летний аргентинец подписал контракт с клубом до конца сезона. После 5 туров "Химнасия Ла-Плата" замыкает турнирную таблицу аргентинской Примеры.
Прежним клубом Марадона был мексиканский "Дорадос", который вынужденно покинул в июне из-за проблем со здоровьем.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Estudiantes de San Luis
|1
|1
|2
|Вилья Митре Баия-Бланка
|1
|1
|3
|Депортиво Маипу
|1
|1
|4
|Sansinena
|1
|1
|5
|Десампарадос
|1
|1
|6
|Sportivo Peñarol
|1
|1
|7
|Сиполлетти
|0
|0
|8
|Circulo Deportivo
|0
|0
|9
|Camioneros Buenos Aires
|0
|0
|10
|Депортиво Мадрин
|0
|0
|11
|Ferro Carril Oeste LP
|0
|0
|12
|Huracán Las Heras
|0
|0
|13
|Хувентуд У Сан-Луис
|0
|0
|14
|Олимпо
|0
|0
|15
|Sol de Mayo
|0
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