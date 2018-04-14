Марадона о пенальти "Ювентусу": "Я бы завалился на газон также, как и Васкес"

Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона прокомментировал скандальный эпизод с назначением пенальти в ворота "Ювентуса" в матче с "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Нет, пенальти там не было!. Когда Роналду сбросил мяч, Лукас бросился на этот пас, так как находился прямо перед Буффоном. Бенатья же находился сзади, и Васкес сделал то, что сделал бы и я в этой ситуации – завалился на газон", - сказал он.

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