Марадона обратился к болельщикам после возвращения на пост главного тренера "Химнасии"

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Марадона обратился к болельщикам после возвращения на пост главного тренера "Химнасии"

Диего Марадона в инстаграме подтвердил своё возвращение на пост главного тренера "Химнасии".

"Очень рад объявить, что остаюсь главным тренером "Химнасии". Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, благодаря которым мы с руководством пришли к компромиссу. Надеюсь, что они выполнят обещанное. Спасибо за вашу поддержку, за то, как вышли на улицы в 50-градусную жару. Спасибо маленькому мальчику, который говорил: "Десятка", вернись". Вперёд, "волки", - написал Марадона.

Легендарный аргентинец возглавлял "Химнасию" с 5 сентября по 19 ноября. За этот период команда одержала 3 победы и потерпела 5 поражений.

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