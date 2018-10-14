Марадона оценил нынешний уровень сборной Аргентины

Легендарный футболист Диего Марадона высказался об уровне сборной Аргентины.

"Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины, но у него не было достаточной квалификации, чтобы управлять национальной командой. Мы это знали. С каждым годом аргентинский футбол становится всё хуже. "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс", "Сан-Лоренсо" играют и могут играть только с командами Сальвадора и Никарагуа. Сборная Аргентины в настоящее время не может противостоять Нидерландам или Испании" - цитирует Марадону Marca.

Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентины вылетела в 1/8 финала от сборной Франции.

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