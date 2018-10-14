Марадона оценил нынешний уровень сборной Аргентины

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Марадона оценил нынешний уровень сборной Аргентины

Легендарный футболист Диего Марадона высказался об уровне сборной Аргентины.

"Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины, но у него не было достаточной квалификации, чтобы управлять национальной командой. Мы это знали. С каждым годом аргентинский футбол становится всё хуже. "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс", "Сан-Лоренсо" играют и могут играть только с командами Сальвадора и Никарагуа. Сборная Аргентины в настоящее время не может противостоять Нидерландам или Испании" - цитирует Марадону Marca.

Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентины вылетела в 1/8 финала от сборной Франции.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Уровень сборной зависит не только от тренера, и кому как не тебе-наркоману и старому маразматику, бывшему у руля сборной известно!

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Кек

Справед(бЫД)ло

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CATALONEC

прав

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Зенден

Да уж, особенно Голландия в настоящее время такая грозная, что даже Аргентина не может с ней совладать) Вчерашняя победа над немцами не в счет, слишком много провальных матчей в последние годы. Никогда бы не подумал, что у сборной Голландии не будет нападающих. А их реально нет. Помню на Евро-2000 в расширенной заявке значились: Клюйверт, Хасселбэйнк, Ван Нистелрой, Маккай и Ван Хойэдонк. Эти все зверюги конкурировали за одно место в основе, за место центрального нападающего. А ведь тогда в линии атаки играл еще Бергкамп, а по флангам Овермарс с Зенденом, которых вовсю подпирали реактивные Ван дер Мейде с Ван дер Ваартом. Сейчас таких футболистов группы атаки и близко в сборной Голландии не наблюдается(

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РМ

были еще Зейдорф и Эдгар Давидс

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