Марадона оказался в клинике, ему грозит операция

Легенда мирового футбола Диего Марадона попал в одну из клиник колумбийского города Кали, информирует The Sun.

У известного в прошлом аргентинского футболиста, который лишь недавно стал председателем правления брестского "Динамо", имеются проблемы с левым коленом. В настоящее время Марадона проходит обследование, после чего будет принято решение о целесообразности проведения операции.

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