Марадона определился с помощниками в брестском "Динамо"

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Марадона определился с помощниками в брестском "Динамо"Стали известны специалисты, которые претендуют на роль помощников Диего Марадоны в брестском "Динамо".

Аргентинец готов пригласить в команду своего бывшего партнера по национальной команде Луиса Исласа, с которым он стал чемпионом мира-1986. При этом бывший голкипер имеет предложение по работе из ОАЭ.

Если Ислас откажется от предложения, Марадона пригласит других бывших партнеров по сборной – Эктора Энрике или Хорхе Бурручагу.

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