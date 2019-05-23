Марадона опроверг информацию о своём аресте

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что информация о его задержании не соответствует действительности.

"Меня никто не останавливал, я не был задержан. И меня никто не сажал в тюрьму. Люди в аэропорту относились ко мне замечательно. Я подписал документы, которые должен был подписать, и ничего больше", - сказал 58-летний аргентинец.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Марадоны подала в суд на него в связи с невыплатой 5 миллионов фунтов.

В отношении бывшего спортсмена начато судебное разбирательство. Первые слушания запланированы на 13 июня.

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