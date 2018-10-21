Марадона опроверг свои слова в адрес Месси

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Марадона опроверг свои слова в адрес Месси

Легенда футбола Диего Марадона прокомментировал ранее появившееся слова о Лионеле Месси.

"Кто-то очень старается меня подставить, пытаясь поставить под сомнение мою крепкую дружбу с Месси. Лионель является лучшим футболистом в мире. Безусловно, есть футболисты, бегающие 20 раз в туалет перед игрой, однако Месси не входит в их число" - приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.

Напомним, что вчера Месси сломал руку в матче с "Севильей" и выбыл на три недели.

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