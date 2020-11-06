Марадона останется в больнице ещё на несколько дней. У него "ломка"

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Марадона останется в больнице ещё на несколько дней. У него "ломка"

Легендарный футболист Диего Марадона столкнулся с новыми проблемами после операции по удалению субдуральной гематомы.

60-летнему аргентинцу придётся пробыть в больнице ещё несколько дней из-за обострения абстинентного синдрома, который в просторечии называется "ломкой".

"После операции у него наблюдались несколько эпизодов спутанности сознания, которые мы вместе с лечащими врачами относим к клинической картине абстиненции. Купирование этого синдрома займёт несколько дней", - сообщил личный врач культового спортсмена Леопольдо Луке.

Ранее Марадона боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Что сейчас вызвало у него "ломку", пока неизвестно.

Не пропустите: Месси обратился к Марадоне, который перенес операцию на мозге. | http://soccernews.ru
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