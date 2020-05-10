Марадона отдал футболку с победного ЧМ-1986 на благотворительность

Легендарный футболист "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона помог собрать еду для района своей страны, чтобы помочь бороться с пандемией коронавируса.

Экс-игрок пожертвовал футболку с автографом, в которой выступал на победном для Аргентины чемпионате мира 1986 года, для того чтобы помочь собрать еду для нуждающихся.

Благодаря этому удалось собрать 90 килограммов еды, маски и антисептики.

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