Марадона перед смертью обратился к парню своей бывшей жены

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона перед смертью отправил аудиосообщение парню своей бывшей супруги Вероники Охеды, которая воспитывает его 7-летнего сына Диего Фернандо.

"Привет, Марио. Это Диего. Возможно, мои слова удивят тебя, что я вижу, что Веронике хорошо с тобой. Пожалуйста, позаботься о ней и о моем ангеле Диего. У меня много сыновей, но именно он избавит меня от последних седых волос", - приводит слова Марадоны Football Italia.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца. По результатам вскрытия выяснилось, что у Диего была патология, вызывающая увеличение камер сердца.

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