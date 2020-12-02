Марадона перед смертью обратился к парню своей бывшей жены
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона перед смертью отправил аудиосообщение парню своей бывшей супруги Вероники Охеды, которая воспитывает его 7-летнего сына Диего Фернандо.
"Привет, Марио. Это Диего. Возможно, мои слова удивят тебя, что я вижу, что Веронике хорошо с тобой. Пожалуйста, позаботься о ней и о моем ангеле Диего. У меня много сыновей, но именно он избавит меня от последних седых волос", - приводит слова Марадоны Football Italia.
Напомним, что Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца. По результатам вскрытия выяснилось, что у Диего была патология, вызывающая увеличение камер сердца.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
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|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24