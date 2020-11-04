Марадона перенесет операцию на мозге

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона перенесет операцию на головном мозге, сообщает TYC Sports.

По сведениям издания, в голове у знаменитого аргентинца обнаружена субдуральная гематома, которая должна быть удалена оперативным путем. Стоит отметить, что госпитализация Марадоны не связана с коронавирусом или наркотической зависимостью.

60-летний Марадона в настоящее время тренирует аргентинский клуб "Химнасию и Эсгрима".

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