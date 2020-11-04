Марадона перенесет операцию на мозге

Теги диего марадона

Марадона перенесет операцию на мозге

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона перенесет операцию на головном мозге, сообщает TYC Sports.

По сведениям издания, в голове у знаменитого аргентинца обнаружена субдуральная гематома, которая должна быть удалена оперативным путем. Стоит отметить, что госпитализация Марадоны не связана с коронавирусом или наркотической зависимостью.

60-летний Марадона в настоящее время тренирует аргентинский клуб "Химнасию и Эсгрима". 

Не пропустите: Марадона высказался о пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" одержал феерическую победу над "Интером" в Лиге Чемпионов

"Реал" одержал феерическую победу над "Интером" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Эхеа Эхеа 40 93
2 Барбастро Барбастро 40 88
3 Теруэль Теруэль 40 84
4 Атлетико Монсон Атлетико Монсон 40 81
5 Андорра Андорра 40 81
6 Реал Сарагоса II Реал Сарагоса II 40 80
7 Вильянуэва КФ Вильянуэва КФ 40 71
8 Сариньена Сариньена 40 58
9 Атлетико Калатайюд Атлетико Калатайюд 40 53
10 Сабиньяниго Сабиньяниго 40 52
11 Утебо Утебо 40 51
12 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 40 43
13 Бинефар Бинефар 40 43
14 Куарте Индустриаль Куарте Индустриаль 40 43
15 Бреа Бреа 40 43
16 Фрага Фрага 40 40
17 Эбро Эбро 40 40
18 Фигеруэлас Фигеруэлас 40 37
19 Иллуэка Иллуэка 40 33
20 Пеньяс Осенсес Пеньяс Осенсес 40 29
21 Хакетано Хакетано 40 28
Полная таблица

топ-5 тегов