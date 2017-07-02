Марадона побывал в "Хоккейном городе СКА в Санкт-Петербурге



Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прилетел в Санкт-Петербург, чтобы посетить финал Кубка Конфедераций.

Фото: Марадона на льду .

Перед началом встречи аргентинец побывал в комплексе "Хоккейный город СКА", одел хоккейную форму и вышел на лед.

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