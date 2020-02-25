Марадона поддержит "Наполи" в матче с "Барселоной"

Бывший футболист "Наполи" Диего Армандо Марадона рассказал, что он будет болеть за неаполитанский клуб в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Мое сердце будет с "Наполи" и болельщиками клуба. Это будет очень сложный матч", - приводит слова Диего Марадоны Football Italia.

Матч "Наполи" - "Барселона" состоится сегодня, 25 февраля. Начало встречи в 23:00 мск.

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