Марадона поддержит "Наполи" в матче с "Барселоной"

2 Теги барселонанаполидиего марадона

Марадона поддержит "Наполи" в матче с "Барселоной"

Бывший футболист "Наполи" Диего Армандо Марадона рассказал, что он будет болеть за неаполитанский клуб в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Мое сердце будет с "Наполи" и болельщиками клуба. Это будет очень сложный матч", - приводит слова Диего Марадоны Football Italia.

Матч "Наполи" - "Барселона" состоится сегодня, 25 февраля. Начало встречи в 23:00 мск.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вот он, настоящий лидер и Легенда сб. Аргентины, а не то картонное чучело которое сейчас капитанит в Барсе и сборной! Покровитель Эйбаров и носка Марадоны не стоит! Visca le Barca!

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