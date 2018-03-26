Марадона поделился мнением о системе видеоассистентов арбитра

Легенда футбола Диего Марадона прокомментировал использование системы видеоассистентов арбитра.

"Я думаю, это нормально, что технологии пришли в футбол. Система VAR - это хороший помощник для арбитров, который сделает футбол более прозрачным" - приводит слова Марадоны Tuttomercatoweb.

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