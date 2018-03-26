Марадона поделился мнением о системе видеоассистентов арбитра
Легенда футбола Диего Марадона прокомментировал использование системы видеоассистентов арбитра.
"Я думаю, это нормально, что технологии пришли в футбол. Система VAR - это хороший помощник для арбитров, который сделает футбол более прозрачным" - приводит слова Марадоны Tuttomercatoweb.
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|0
|0
|2
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|0
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|3
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|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
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|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
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|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
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|3
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|0
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|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
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|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
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|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0