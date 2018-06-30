Марадона поделился мнением о Йерро

Легенда футбола Диего Марадона высказался о наставнике сборной Испании Фернандо Йерро.

"Я отправил сообщение Фернандо. Он был монстром, когда еще выступал в качестве футболиста. Он не ответил мне, но я его понимаю. В своем сообщении я сказал ему, что независимо от опыта, важна только компетенция. А она у него есть" - приводит слова Марадоны Football Italia.

Напомним, что завтра в 1/8 финала ЧМ сборная Испании сыграет против России.

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