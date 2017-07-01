Марадона поделился мнением об игре сборной России

Легендарный аргентинец Диего Марадона считает, что сборная России не умеет атаковать.

Что бы исправил в игре сборной России? Можно многое улучшить. Я видел игры с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Футболисты не знали, когда обороняться, а когда нужно остановить мяч.

Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера" - приводят слова Марадоны российские СМИ.

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