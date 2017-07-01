Марадона поделился мнением об игре сборной России

Теги диего марадонароссия

Марадона поделился мнением об игре сборной России

Легендарный аргентинец Диего Марадона считает, что сборная России не умеет атаковать.

Что бы исправил в игре сборной России? Можно многое улучшить. Я видел игры с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Футболисты не знали, когда обороняться, а когда нужно остановить мяч.

Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера" - приводят слова Марадоны российские СМИ.

Читайте также: Марадона: "Возглавить сборную России? Я для этого и прилетел". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов