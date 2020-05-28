Марадона поделился воспоминаниями от выступлений за сборную Аргентину
Экс-игрок "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона вспомнил время, когда выступал за национальную команду.
"Именно матч с Венесуэлой стал для меня первой официальной встречей после ЧМ-82.
За три года отсутствия в сборной я перенес перелом ноги и гепатит. Тогда "иностранцы" считались проблемными и им нужно было играть за сборные в неудобное время. Тогда не было специальных дат ФИФА, клубы просто забирали у тебя паспорт. Федерации тоже поделать ничего не могли. Это был другой футбол.
Раньше все было иначе: поля, бутсы, судейство, тренировки. Никакого "фэйр-плей".
Не стоит позволять карантину давить вам на мозги. Я никогда не отказывался от своего места в сборной. "Десятка" всегда будет моей, даже если когда-то она мне не принадлежала", - передает слова Марадоны Mundo Deportivo.
Напомним, Марадона выиграл ЧМ-1986 и стал серебряным призером ЧМ-1990.
Отметим, что сейчас в сборной Аргентины под 10-м номером выступает Лионель Месси.
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