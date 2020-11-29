Марадона подрался с своим врачом за несколько дней до смерти

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона подрался с собственным врачом Леопольдо Луке за несколько дней до смерти, сообщает Telam.

По сведениям издания, Луке, который провел операцию на мозге Марадоны, 19 ноября пришел в гости к Диего, чтобы проведать его. В какой-то момент между ними возник конфликт и Марадона вызвал врача из дома.

Теперь Луку обвиняют в непредумышленном убийстве. Полиция ведет следствие с целью определить, в какой степени врач нес ответственность за лечение Марадоны. Дочери Диего Далма, Джанинна и Яна дали показания против доктора.

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