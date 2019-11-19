Диего Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии". Об этом сообщает Ole.

По данным источника, вместе со специалистом клуб покинул его тренерский штаб.

Марадона начал работать в "Химнасии" в сентябре этого года. После 13 туров команда набрала всего 10 очков и занимает 22 место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

Напомним, что в этом клубе Марадона первую победу отпраздновал необычным танцем, а недавно руководил игроками, сидя на троне.

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