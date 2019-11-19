Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии"

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Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии"

Диего Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии". Об этом сообщает Ole.

По данным источника, вместе со специалистом клуб покинул его тренерский штаб.

Марадона начал работать в "Химнасии" в сентябре этого года. После 13 туров команда набрала всего 10 очков и занимает 22 место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

 

Напомним, что в этом клубе Марадона первую победу отпраздновал необычным танцем, а недавно руководил игроками, сидя на троне.

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