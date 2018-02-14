Марадона попросил Хави не уходить из футбола

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Марадона попросил Хави не уходить из футболаОдин из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона попросил легенду каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающего за катарский "Аль-Садд", не завершать свою карьеру.

"Когда мяч находится у него в ногах, футбол улыбается. Хави, крепко тебя обнимаю, друг. Здесь есть все, что тебе нужно. Не уходи", - приводит слова легендарного аргентинского футболиста Marca.

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