Марадона попросил Хави не уходить из футбола

Один из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона попросил легенду каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающего за катарский "Аль-Садд", не завершать свою карьеру.

" Когда мяч находится у него в ногах, футбол улыбается. Хави, крепко тебя обнимаю, друг. Здесь есть все, что тебе нужно. Не уходи ", - приводит слова легендарного аргентинского футболиста Marca.

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