Марадона поздравил брестское "Динамо" с чемпионством на русском языке

Почётный президент брестского "Динамо" Диего Марадона отреагировал на чемпионство "сине-белых" в первенстве Беларуси.

"Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб "Динамо" с чемпионством в белорусской лиге. Мои поздравления!!!" – говорится в посте Марадоны в инстаграме.

При этом легендарный аргентинец последнюю фразу написал на русском языке.

Напомним, что брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси, прервав многолетнюю гегемонию БАТЭ.

Не пропустите: Брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси. | http://soccernews.ru