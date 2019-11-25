Марадона поздравил брестское "Динамо" с чемпионством на русском языке

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Марадона поздравил брестское "Динамо" с чемпионством на русском языке

Почётный президент брестского "Динамо" Диего Марадона отреагировал на чемпионство "сине-белых" в первенстве Беларуси.

"Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб "Динамо" с чемпионством в белорусской лиге. Мои поздравления!!!" – говорится в посте Марадоны в инстаграме.

При этом легендарный аргентинец последнюю фразу написал на русском языке.

Напомним, что брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси, прервав многолетнюю гегемонию БАТЭ.

Не пропустите: Брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси. | http://soccernews.ru
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