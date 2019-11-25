Марадона поздравил брестское "Динамо" с чемпионством на русском языке
Почётный президент брестского "Динамо" Диего Марадона отреагировал на чемпионство "сине-белых" в первенстве Беларуси.
"Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб "Динамо" с чемпионством в белорусской лиге. Мои поздравления!!!" – говорится в посте Марадоны в инстаграме.
При этом легендарный аргентинец последнюю фразу написал на русском языке.
Напомним, что брестское "Динамо" впервые в своей истории выиграло чемпионат Беларуси, прервав многолетнюю гегемонию БАТЭ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18