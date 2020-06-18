Марадона поздравил "Наполи" с победой в Кубке Италии

Легенда "Наполи" Диего Марадона опубликовал в инстаграме поздравительный пост, посвящённый победе неаполитанцев в Кубке Италии.

Напомним, что в финале турнира в серии пенальти был обыгран туринский "Ювентус".

"Горжусь вами. Вперёд, "Наполи"!" - написал 59-летний аргентинец в соцсети.

Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и выиграл с командой пять трофеев.

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