Марадона поздравил "Наполи" с победой в Кубке Италии

1 Теги наполидиего марадона

Марадона поздравил "Наполи" с победой в Кубке Италии

Легенда "Наполи" Диего Марадона опубликовал в инстаграме поздравительный пост, посвящённый победе неаполитанцев в Кубке Италии.

Напомним, что в финале турнира в серии пенальти был обыгран туринский "Ювентус".

"Горжусь вами. Вперёд, "Наполи"!" - написал 59-летний аргентинец в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orgoglioso di voi. Forza Napoli!!! #CoppaItalia

Публикация от Diego Maradona (@maradona)

Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и выиграл с командой пять трофеев.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Очень хорошо!Мертенс затащил ...Криш летом на выход!Сил терпеть его убогую игру уже нет!...

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