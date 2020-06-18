Марадона поздравил "Наполи" с победой в Кубке Италии
Легенда "Наполи" Диего Марадона опубликовал в инстаграме поздравительный пост, посвящённый победе неаполитанцев в Кубке Италии.
Напомним, что в финале турнира в серии пенальти был обыгран туринский "Ювентус".
"Горжусь вами. Вперёд, "Наполи"!" - написал 59-летний аргентинец в соцсети.
Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и выиграл с командой пять трофеев.
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|Аталанта
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|Милан
|26
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|8
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|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
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|Фиорентина
|26
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|25
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|Сампдория
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|17
|Дженоа
|26
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|18
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|26
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|26
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