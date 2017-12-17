Марадона: "Поздравляю Хамшика с повторением моего рекорда"
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона поздравил полузащитника Марека Хамшика, который повторил его рекорд по количеству голов за "Наполи".
"Поздравляю Марека Хамшика, который забил 115 голов за "Наполи". Надеюсь, что на радость фанатам он забьет еще очень много", – написал Марадона на своей странице в Facebook.
Напомним, что Хамшик сравнялся с Марадоной, забив гол в матче с "Торино" (3:1).
Не пропустите: Хамшик догнал Марадону по голам за "Наполи". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1