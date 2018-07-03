Марадона предложил сборной Аргентины свои услуги

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Марадона предложил сборной Аргентины свои услуги

Легенда футбола Диего Марадона заявил о готовности возглавить сборную Аргентины.

"Да, я готов работать бесплатно. Ничего за это просить не буду" - приводит слова Марадоны Reuters.

Напомним, что Марадона тренировал сборную с 2008 по 2010 год. Тогда на ЧМ-2010 Аргентина в четвертьфинале разгромно проиграла Германии.

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Комментарии
Алексей

Только этого наркомана аргентинцам и не хватало...

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