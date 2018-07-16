Марадона прилетел в Беларусь

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Марадона прилетел в Беларусь

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прилетел в Беларусь.

Чемпион Мира 1986 года прибыл в аэропорт города Брест, где базируется клуб "Динамо", председателем правления которого он является.

Ожидается, что сегодня Марадона посетит матч брестского "Динамо" против солигорского "Шахтёра".

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