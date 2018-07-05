Легенда аргентинского футбола Диего Марадона принёс извинения ФИФА за критику в адрес судейства на ЧМ-2018.

"На днях я сказал пару фраз и некоторые из них были неприемлемы. Приношу свои извинения ФИФА и её президенту - иногда я могу быть не согласен с некоторыми решениями арбитра, но я абсолютно уважаю работу судей" - написал Марадона в своём инстаграме.

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