Марадона призвал президента "Наполи" не отпускать Мертенса

Экс-игрок "Наполи", а ныне главный тренер "Химнасии" Диего Марадона прокомментировал то, что нападающий неаполитанцев Дрис Мертенс повторил его достижение. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, игрок забил за "Наполи" свой 116 гол в матче Лиги Европы с "Зальцбургом" (3:2).

"Я не огорчился, узнав это. Я аплодировал Мертенсу, и, когда он забил, я думал о "Наполи", а не о себе.

Мертенс родился, чтобы быть нападающим. Поэтому я прошу президента клуба, чтобы он не позволил ему уйти.

Я знаю, ему больше 30 лет, но он бегает, играет, забивает голы со свежестью и энтузиазмом молодого парня. Однако если он покинет "Наполи", пусть он знает, что ему всегда найдется место в моей "Химнасии", - сказал Марадона.

32-летний Мертенс перешел в "Наполи" из ПСВ в 2013 году за 10 миллионов евро.

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