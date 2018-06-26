Марадона продемонстрировал неприличный жест нигерийским болельщикам

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Марадона продемонстрировал неприличный жест нигерийским болельщикамЛегенда мирового футбола Диего Марадона продемонстрировал неприличный жест нигерийским болельщикам после забитого гола защитника сборной Аргентины Маркосом Рохо в ворота их национальной команды.

Напомним, лучшими игроками последних матчей в группе "D" названы Месси и Бадель

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