Марадона продолжит тренировать "Аль-Фуджайру"

Теги дабба аль-фуджайрадиего марадона

Марадона продолжит тренировать "Аль-Фуджайру"

Легендарный аргентинец Диего Марадона продолжит тренировать "Аль-Фуджайру", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что два дня назад 57-летний специалист решил уйти в отставку, однако в итоге передумал и продлил контракт на один год.

Марадона возглавляет "Аль-Фуджайру" с мая 2017 года. Также он известен по работе с "Аль-Васлом" и сборной Аргентины. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов