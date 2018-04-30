Легендарный аргентинец Диего Марадона продолжит тренировать "Аль-Фуджайру", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что два дня назад 57-летний специалист решил уйти в отставку, однако в итоге передумал и продлил контракт на один год.

Марадона возглавляет "Аль-Фуджайру" с мая 2017 года. Также он известен по работе с "Аль-Васлом" и сборной Аргентины. | http://soccernews.ru