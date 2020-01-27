Марадона прокомментировал гибель Коби Брайанта
Главный тренер "Химнасии" Диего Марадона в инстаграме отреагировал на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
"Уходят все лучшие. Я также сожалею в связи с гибелью его дочери и экипажа вертолёта. До встречи, легенда", - написал 59-летний аргентинец.
Напомним, что Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта. Он летел со своей 13-летней дочерью на баскетбольную тренировку.
Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" пять раз становился чемпионом НБА, а также дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.
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|4
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|Ланус
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|Арсенал
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|Сан Лоренцо
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|Ньюэллз Олд Бойз
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|Атлетико Тукуман
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|Индепендьенте
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|К Кордоба Сантьяго
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|Колон
|17
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|Химнасия Ла-Плата
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|Уракан
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