Марадона прокомментировал гибель Коби Брайанта

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Марадона прокомментировал гибель Коби Брайанта

Главный тренер "Химнасии" Диего Марадона в инстаграме отреагировал на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

"Уходят все лучшие. Я также сожалею в связи с гибелью его дочери и экипажа вертолёта. До встречи, легенда", - написал 59-летний аргентинец.

Напомним, что Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта. Он летел со своей 13-летней дочерью на баскетбольную тренировку.

Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" пять раз становился чемпионом НБА, а также дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.

Не пропустите: Уткин опубликовал трогательный пост о гибели Коби Брайанта. | http://soccernews.ru
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