Марадона прокомментировал игру сборной Аргентины

Легендарный футболист Диего Марадона прокомментировал ничью сборной Аргентины в матче с Исландией.

"Я стартовал на Чемпионате Мира с поражения. Это было на мундиале в Италии в 1990 году. И, несмотря на повреждения и всё остальное, мы дошли до финала благодаря Гойкочеа и самоотдаче всех ребят.

Будем надеяться на лучшее. Вперед Аргентина!" - написал Марадона в инстаграме.

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