Марадона прокомментировал поражение Аргентины от Колумбии
Легендарный футболист Диего Марадона высказался о поражении сборной Аргентины от Колумбии (0:2) на Кубке Америки.
"Даже сборная Тонга может победить нас. У команды есть престиж, построенный нами. Игрок должен чувствовать футболку сборной как родную мать", - приводит слова Марадоны Tyc Sports.
Отметим, что королевство Тонга находится в Океании, а их сборная занимает 206-е место в рейтинге ФИФА.
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