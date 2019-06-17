Марадона прокомментировал поражение Аргентины от Колумбии

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Марадона прокомментировал поражение Аргентины от Колумбии

Легендарный футболист Диего Марадона высказался о поражении сборной Аргентины от Колумбии (0:2) на Кубке Америки.

"Даже сборная Тонга может победить нас. У команды есть престиж, построенный нами. Игрок должен чувствовать футболку сборной как родную мать", - приводит слова Марадоны Tyc Sports.

Отметим, что королевство Тонга находится в Океании, а их сборная занимает 206-е место в рейтинге ФИФА.

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