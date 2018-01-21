Марадона прокомментировал слова Роналду о том, что португалец является лучшим игроком в истории

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Марадона прокомментировал слова Роналду о том, что португалец является лучшим игроком в истории

Легенда футбола Диего Марадона поделился мнением о давнем заявлении Криштиану Роналду о лучшем игроке в истории.

"Каждый человек имеет право говорить всё что угодно, и он может говорить глупости. Я не считаю Роналду лучшим футболистом в истории. Нужно уважать свою карьеру, но не более того" - приводит слова Марадоны A Bola.

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