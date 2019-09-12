Марадона просит Освальдо возобновить карьеру

Новый наставник "Химнасия Ла-Плата" Диего Марадона заинтересован в услугах Пабло Освальдо.

Напомним, что 33-летний Освальдо завершил карьеру футболиста в 2016 году. Однако как сообщает Fox Sport Argentina, Марадона попросит экс-игрока вновь вернуться в большой футбол.

Освальдо за свою карьеру выступал за "Фиорентину", "Болонью", "Эспаньол", "Рому", "Саутгемптон", "Ювентус", "Интер", "Порту" и "Бока Хуниорс".

Кроме того, на его счету 14 матчей в составе сборной Италии.

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