Марадона рад возвращению Тевеса в "Бока Хуниорс"

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Марадона рад возвращению Тевеса в "Бока Хуниорс"

Футбольная легенда Диего Марадона поделился мнением о возвращении Карлоса Тевеса в "Бока Хуниорс".

"Это прекрасно. Тевес наполнил мешок Санты долларами и вернулся домой. Для тех, кто говорит, что Тевес предал "Бока Хуниорс", хочу сказать, что он никого не предавал. Посмотрел бы я, как вы бы отказались от 25 миллионов долларов в год. Глупо такое говорить. Карлос вернулся, и мы счастливы" - приводит слова Марадоны Marca.

Напомним, что Тевес играл за китайский "Шанхай Шеньхуа", однако досрочно разорвал соглашение с клубом.

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