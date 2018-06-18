Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины

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Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины

Легенда мирового футбола Диего Марадона подверг критике главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

"Если он продолжит в том же духе, то не сможет вернуться в Аргентину. У него не было плана на игру в матче с Исландией, и это ужасно. Зная о том, что все игроки соперника высокого роста, во время угловых мы играли верхом. Мы ни разу не пытались разыграть мяч накоротке. Это не план на игру, это позор. Я не виню игроков. Я виню тренера за отсутствие подготовки к матчу, её не было" - цитирует Марадону Goal.com.

Напомним, что сборная Аргентины в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 сыграла вничью с Исландией.

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