Марадона раскритиковал сборную Аргентины

Легендарный аргентинец Диего Марадона недоволен игрой сборной Аргентины, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2018.

Несмотря на это, Марадона не стал критиковать лично Лионеля Месси.

"Мы не можем все проблемы возлагать на плечи Месси. Он должен и забивать, и делать передачи, и отбирать мяч. Такого не бывает. Нет. Нам нужно создавать настоящую команду. Проблема в качестве команды, а не в Месси", - сказал он.

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