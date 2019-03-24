Марадона раскритиковал сборную Аргентины

Легендарный футболист Диего Марадона подверг критике сборную Аргентины.

"Я не люблю смотреть фильмы ужасов. Неквалифицированные люди, управляющие сборной, думали, что смогут обыграть Венесуэлу? У Венесуэлы уже сформированная команда.

А наши управленцы обманывают людей и предают национальные интересы. Простите меня за прямоту, но сборной Аргентине ничего не светит", - приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее сборная Аргентины проиграла Венесуэле (1:3) в товарищеском матче.

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