Марадона раскритиковал сборную Аргентины
Легендарный футболист Диего Марадона подверг критике сборную Аргентины.
"Я не люблю смотреть фильмы ужасов. Неквалифицированные люди, управляющие сборной, думали, что смогут обыграть Венесуэлу? У Венесуэлы уже сформированная команда.
А наши управленцы обманывают людей и предают национальные интересы. Простите меня за прямоту, но сборной Аргентине ничего не светит", - приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.
Напомним, что ранее сборная Аргентины проиграла Венесуэле (1:3) в товарищеском матче.
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