Марадона раскритиковал судейство в матче Колумбия - Англия

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона раскритиковал судейство в матче 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Англии.

"Когда я впервые разговаривал с Инфантино, я думал, что в ФИФА всё изменится. Но на матче Англия - Колумбия я увидел грандиозное ограбление. Рефери может хорошо разбираться в бейсболе, но в футболе он ничего не понимает. Он вор" - цитирует Марадону A Bola.

Напомним, что работой арбитра этого матча Марка Гейгера остались недовольны многие игроки сборной Колумбии.

Не пропустите: Фалькао о работе судьи на матче Колумбия - Англия: "Это позор". | http://soccernews.ru