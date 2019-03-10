Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

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Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

Экс-игрок сборной Аргентины и нынешний тренер "Дорадос" Диего Марадона рассказал, что недоволен решением тренера аргентинской национальной команды Лионеля Скалони не вызывать футболиста "Ман Сити" Серхио Агуэро в сборную. Об этом сообщает EFE.

"То, что Скалони не вызвал Агуэро в сборную - полное неуважение к футболу. Я не хочу, чтобы моей командой руководил такой наставник. Не знаю, что должен сделать Агуэро, чтобы его вызвали", - сказал Марадона.

Ранее стало известно, что капитал "Барселоны" Лионель Месси будет играть за сборную Аргентины впервые с лета 2018 года.

А еще: Месси выбился в лидеры топ-5 чемпионатов Европы по голевым передачам | http://soccernews.ru

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