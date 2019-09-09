Марадона рассказал, как учил Месси быть штрафные
Главный тренер "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона рассказа, как тренировал капитана "Барселоны" Лионеля Месси во времена их совместной работы в сборной Аргентины. Об этом информирует Goal.
"Месси - лучший, кого я тренировал, и никто не убедит меня в обратном. Лео - феномен. Однако у него всегда была проблема со штрафными. После каждой тренировки я его оставлял и давал возможность тренировать стандарты. Тогда он начал в штангу попадать.
Я не учил его, а просто дал совет. Когда он у меня спросил, как мне удается забивать, я сказал: "Нужно просто бить в центр мяча. Мне не дадут Оскар за то, что я научу тебя этому". На что он сказал, что при таком ударе у него мяч летит в сторону. Я ему просто сказал, что у него все получится. Теперь он не промахивается", - сказал Марадона.
Напомним, легендарный футболист возглавлял сборную Аргентины с 2008 по 2010 год.
Ранее сообщалось, что Месси, скорее всего, впервые за сезон в Ла Лиге.
А еще: Марадона - о новом назначении: "Я люблю работать и зарабатывать тяжелым трудом"| http://soccernews.ru
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