Марадона рассказал, какой подарок хотел бы получить на 60-летний юбилей
30 октября день рождения отмечает Диего Марадона - сегодня легендарному футболисту исполнилось 60 лет.
Что культовый аргентинец хотел бы получить в подарок на юбилей, он рассказал в интервью Corriere dello Sport.
"Для себя - ничего. Я бы хотел, чтобы эта смертоносная пандемия исчезла. Желаю, чтобы в Аргентине и во многих других частях мира голод и отсутствие работы, которые пожирают людей, также были побеждены.
Что касается футбола, то я бы хотел, чтобы моя "Химнасия" выиграла титул спустя более 90 лет. И ещё я хотел бы в ближайшее время один cкудетто для "Наполи". Я слежу за ними, мне нравится эта команда", - сказал Марадона.
Форвард в течение карьеры выступал за "Барселону", "Наполи", "Севилью" и аргентинские клубы. С национальной сборной выигрывал ЧМ-1986.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18