Марадона рассказал, какой подарок хотел бы получить на 60-летний юбилей

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Марадона рассказал, какой подарок хотел бы получить на 60-летний юбилей

30 октября день рождения отмечает Диего Марадона - сегодня легендарному футболисту исполнилось 60 лет.

Что культовый аргентинец хотел бы получить в подарок на юбилей, он рассказал в интервью Corriere dello Sport.

"Для себя - ничего. Я бы хотел, чтобы эта смертоносная пандемия исчезла. Желаю, чтобы в Аргентине и во многих других частях мира голод и отсутствие работы, которые пожирают людей, также были побеждены.

Что касается футбола, то я бы хотел, чтобы моя "Химнасия" выиграла титул спустя более 90 лет. И ещё я хотел бы в ближайшее время один cкудетто для "Наполи". Я слежу за ними, мне нравится эта команда", - сказал Марадона.

Форвард в течение карьеры выступал за "Барселону", "Наполи", "Севилью" и аргентинские клубы. С национальной сборной выигрывал ЧМ-1986.

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