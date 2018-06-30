Марадона рассказал, кого он хотел бы видеть в финале Чемпионата Мира

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Марадона рассказал, кого он хотел бы видеть в финале Чемпионата Мира

Легенда футбола Диего Марадона поделился мнением о возможном финале ЧМ-2018.

"Месси все еще может поднять над головой Кубок мира, команда еще не показала на что способна. Хотелось бы, чтобы в финале встретились Аргентина и Испания. Однако я уважаю и Францию" - приводит слова Марадоны Todomercadoweb.

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