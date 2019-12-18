Марадона рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что лучшим футболистом в истории является его соотечественник Альфредо Ди Стефано.

"Я считаю, что лучшим футболистом в истории был Ди Стефано. Он превзошел всех, даже меня. А вот Пеле не захотел его признавать", - приводит слова Марадоны TyC Sports.

Ди Стефано за свою карьеру выступал за такие известные клубы, как "Валенсия", "Ривер Плейт", "Реал" и "Бока Хуниорс". Играл за сборные Аргентины, Колумбии и Испании. 8-кратный чемпион Испании, 3-кратный чемпион Колумбии, 2-кратный чемпион Аргентины, 5-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов.

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