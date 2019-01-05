Марадона рассказал о своем самочувствии

Диего Марадона рассказал, как чувствует себя после того, как его накануне госпитализировали из-за внутреннего кровотечения. Об этом сообщает Telam.



"Когда я попал в больницу, мне было 58 лет, покидаю ее на 8 лет моложе. Ничего страшного не случилось. Я себя отлично чувствую. Однако есть те, кто спекулирует на моем здоровье", - сказал тренер.

Напомним, проблема у 58-летнего аргентинского специалиста была выявлена в результате стандартного медицинского осмотра.

Ранее стало известно, что Марадону выписали из больницы.

Читайте также: "Рома" может перехватить трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru