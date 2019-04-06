Марадона решил покинуть пост главного тренера "Дорадоса"

Главный тренер "Дорадоса" Диего Марадона анонсировал свой уход с занимаемого поста.

"После завершения клаусуры я покину "Дорадос". Мне очень жаль, но это моё решение. Знаете, почему арбитры предвзяты к нам? Просто потому, что это команда Марадоны", - сказал 58-летний аргентинец.

Стоит отметить, что "Дорадос" занимают третье место в турнирной таблице второй мексиканской лиги. Команда борется за выход в высший дивизион.

Также напомним, что Марадона возглавляет "рыб" с сентября 2018 года.

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