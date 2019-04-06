Марадона решил покинуть пост главного тренера "Дорадоса"
Главный тренер "Дорадоса" Диего Марадона анонсировал свой уход с занимаемого поста.
"После завершения клаусуры я покину "Дорадос". Мне очень жаль, но это моё решение. Знаете, почему арбитры предвзяты к нам? Просто потому, что это команда Марадоны", - сказал 58-летний аргентинец.
Стоит отметить, что "Дорадос" занимают третье место в турнирной таблице второй мексиканской лиги. Команда борется за выход в высший дивизион.
Также напомним, что Марадона возглавляет "рыб" с сентября 2018 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селайя
|17
|35
|2
|Mineros de Zacatecas
|17
|33
|3
|Сакатепек
|17
|30
|4
|UAEM Potros
|17
|29
|5
|Дорадос
|17
|27
|6
|Атланте
|17
|27
|7
|Cimarrones de Sonora
|17
|27
|8
|Alebrijes de Oaxaca
|17
|26
|9
|Deportivo Tepic
|17
|22
|10
|FC Juárez
|17
|22
|11
|Коррекаминос УАТ
|17
|20
|12
|Мерида
|17
|20
|13
|Murciélagos
|17
|19
|14
|Универсидад Гвадалахара
|17
|18
|15
|Лобос БУАП
|17
|18
|16
|Э. Сантандер
|17
|16
|17
|Loros Universidad
|17
|14
|18
|Тампико Мадеро
|17
|10