Марадона решил жениться на своей подруге, которая младше него почти на 30 лет
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в ближайшее время женится на своей подруге Росио Оливе.
57-летний аргентинец сделал 28-летней Росио предложение и она согласилась выйти за него замуж.
Стоит отметить, что в 2014 году Марадона обвинял Росио в краже драгоценностей, но затем забрал заявление из полиции.
Не пропустите: Журналисты поймали пьяного Марадону за рулем: опубликовано видео. | http://soccernews.ru
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