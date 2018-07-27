Марадона решил жениться на своей подруге, которая младше него почти на 30 лет

3 Теги диего марадона

Марадона решил жениться на своей подруге, которая младше него почти на 30 лет
‏Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в ближайшее время женится на своей подруге Росио Оливе.

57-летний аргентинец сделал 28-летней Росио предложение и она согласилась выйти за него замуж.

Стоит отметить, что в 2014 году Марадона обвинял Росио в краже драгоценностей, но затем забрал заявление из полиции.

Не пропустите: Журналисты поймали пьяного Марадону за рулем: опубликовано видео. | http://soccernews.ru

Комментарии
MILANISTA

обрадовался..думал люди комменты начали писать(

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...

ЗАДОЛБАЛ УМРИ Я СКАЗАЛ!!!!!!!!!!!!!!

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ВИКТОР

ох упал бы ей на кормушку ((((((((

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