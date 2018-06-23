Марадона: "Сборная Аргентины не знает, во что играет"

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона критически высказался об игре национальной сборной на ЧМ-2018.

"Сборная Аргентины не знает, во что играет. У них нет решений ни в обороне, ни в полузащите, ни в атаке. Руководство федерации футбола Аргентины ничего не понимает в футболе. Они просто импровизируют, у них нет плана, они отдали команду воле случая. Сейчас все обвиняют Месси. Но стоит признать, что он играл так как должен и как мог. Однако сложно решать проблемы партнёров по команде" - приводит слова Марадоны Marca.

Напомним, что "альбиселесте" набрали всего 1 очко в двух турах группового этапа ЧМ и рискуют не выйти в плей-офф турнира.

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